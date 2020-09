Bomba d'acqua ai Castelli Romani /Video

Una bomba d'acqua si è abbattuta nella zona dei Castelli Romani e di Tivoli, dove si registrano numerosi allagamenti. Molte le chiamate di intervento giunte ai vigili del fuoco che hanno inviato sul posto le squadre di Saf e sommozzatori. In particolare a Palestrina, in località Carchitti, è straripato un canale allagando il piano terra di una villetta.

A Guidonia Montecelio a causa del maltempo due seggi elettorali sono stati spostati per un'ora. E' successo nella scuola elementare 'Giuseppe Garibaldi' che si è allagata. Evacuati tutti i seggi per il rischio crollo del soffitto e fatti uscire tutti gli scrutatori fino all'intervento dei vigili del fuoco che hanno verificato la situazione e la ripresa delle operazioni di voto, che nei seggi 58 e 59 sono proseguite a 'scartamento ridotto' grazie all'intervento della polizia con presenza della presidente di seggio e della segretaria, fino alla chiusura dei seggi. Gli scrutatori dei due seggi allagati, terminate le operazioni di voto, sono stati trasferiti in un'altra aula.