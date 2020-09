Covid, in Lombardia un morto e 90 nuovi casi

Foto Fotogramma

Un morto e 90 nuovi casi. Sono i dati relativi alla pandemia di Coronavirus in Lombardia e riferiti alle ultime 24 ore. I tamponi effettuati, tuttavia, sono inferiori rispetto a quelli dei giorni scorsi: 9.963 per un totale complessivo di 1.953.299.

Secondo quanto reso noto dalla Regione i guariti/dimessi sono in tutto 78.849 (+20 rispetto a ieri). In terapia intensiva si trovano ancora 36 pazienti (-2), i ricoverati non in terapia intensiva sono 283 (+19).

Il totale dei decessi nella Regione dall'inizio dell'emergenza sale a 16.923 (+1). I nuovi casi per provincia: Milano: 27 (di cui 7 a Milano città); Bergamo: 8; Brescia: 10; Como: 5; Cremona: 0; Lecco: 0; Lodi: 2; Mantova: 2; Monza e Brianza: 20; Pavia: 3; Sondrio: 2; Varese: 11.