Donna investita a Guidonia, è grave

Una donna ucraina di 68 anni, che stava attraversando la strada, è stata investita da un’auto nella tarda serata di sabato a Guidonia, in provincia di Roma. L’incidente, le cui cause sono ancora da accertare, è accaduto in via Tiburtina Valeria all’altezza del civico 177. Alla guida dell’auto, una Fiat Tipo, c'era un uomo di 74 anni che percorreva la strada da Tivoli verso Roma.

La donna è stata trasportata al San Giovanni in codice rosso dal 118. Al momento si trova ricoverata in rianimazione per un'emorragia cerebrale e varie fratture e la prognosi è riservata. I rilievi sono stati svolti dai carabinieri della tenenza di Guidonia che hanno sequestrato la macchina e inviato un’informativa all’autorità giudiziaria. I documenti del 74enne sono risultati in regola.