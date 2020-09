'Ritorna in te', Mirko Valeri & I Via Greve firmano brano a sostegno Airc

E' uscito oggi, su tutte le piattaforme digitali, il nuovo singolo del gruppo Mirko Valeri & I Via Greve, dal titolo 'Ritorna in te', per l’etichetta La Stanza Nascosta Records. I proventi del brano saranno interamente devoluti alla Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, nell'ambito del più ampio progetto 'Un impero sorgerà', diretto al sostegno delle persone in situazioni di povertà, malattia e disagio.

"L'impiego dell’elettronica - spiega il frontman del gruppo, Mirko Valeri (al secolo Mirko Visintin) - vuole contaminare le sonorità tradizionali evocate da chitarra e pianoforte con una impronta più moderna e accattivante. Al di là dell’aspetto stilistico, per noi è importante rimarcare la finalità del brano. Percepiamo l’aiuto ai malati come un forte dovere morale; la nostra speranza è quella di fornire, grazie alla nostra musica, un sostegno tangibile all’Airc che dal 1965 sostiene in modo continuativo il progresso della ricerca per la cura del cancro".