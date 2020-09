Roma, ladro ucciso da carabiniere: le novità nell'inchiesta

Fotogramma

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per eccesso colposo in uso legittimo delle armi in relazione ai fatti avvenuti la notte tra sabato e domenica all’Eur dove un ladro è stato ucciso e un carabiniere del nucleo radiomobile intervenuto insieme a un collega per sventare il furto è rimasto ferito. Il ladro è un cinquantenne siriano, pregiudicato per diversi reati tra cui rapina, che prima di essere raggiunto da un colpo di pistola ha colpito al petto il carabiniere con un cacciavite. A sparare è stato un collega del carabiniere rimasto ferito. I pm di piazzale Clodio hanno aperto l’indagine dopo una prima informativa sui fatti.

L'iscrizione nel registro degli indagati del carabiniere che ha sparato, a quanto si apprende, è un atto dovuto. Nel fascicolo si procede per l'ipotesi di eccesso colposo in uso legittimo delle armi.