Sparatoria Olginate, si costituisce il presunto killer di De Fazio

Foto Fotogramma

Si è costituito Stefano Valsecchi, presunto autore dell’omicidio di Salvatore De Fazio. L'uomo, un 54enne, era ricercato da domenica 13 settembre. Valsecchi si è consegnato ai carabinieri accompagnato dal proprio legale di fiducia ed è stato tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del tribunale di Lecco. L’arrestato è stato portato nella casa circondariale di Lecco.