Boldi: "Virus uccide le emozioni, voglio capire la verità"

Foto Fotogramma

Il Covid "sta uccidendo le emozioni". Lo dice Massimo Boldi, che in una dichiarazione a 'La Gazzetta di Lucca' spiega i motivi che lo scorso 20 agosto lo hanno spinto a pubblicare su facebook un post che ha suscitato parecchie reazioni e anche polemiche.

"I potenti padroni del pianeta hanno dichiarato guerra a se stessi, non importa cosa è accaduto, non basta, vogliono terrorizzare il mondo ancor di più mari, Monti, regioni, stati. Il popolo ha paura, teme la fine di un mondo a loro perfetto così come l’hanno conosciuto, non vogliono tapparsi la bocca con mascherine da Pecos Bill", scriveva il popolare attore nel post 'incriminato', riferito alla gestione dell'emergenza sanitaria.

"Il 30 agosto -spiega oggi- la terza delle mie tre figlie ha compiuto 30 anni e le altre due le hanno regalato un video in cui hanno inserito immagini della madre e scene di vita vissuta da noi tutti. Io ho visto il video il 19 agosto e guardandolo mi sono domandato quale mondo stiamo lasciando ai nostri nipoti".

"Questo virus -dice Boldi- sta uccidendo le emozioni e io voglio capire qual è la verità. E' davvero così pericoloso, adesso, da impedire ogni forma di relazione? Allora la mattina del 20 agosto alle 6 mi sono svegliato e ho scritto questo post che ha scatenato il finimondo".

Massimo Boldi: "Potenti vogliono terrorizzarci, mascherine per tapparci bocca"