Burioni: "La politica non è la mia strada"

"La politica non è la mia strada". Lo scrive Roberto Burioni in un tweet con cui il virologo augura buon lavoro al collega Pierluigi Lopalco, che si appresta a diventare assessore alla Sanità nella giunta guidata da Michele Emiliano, confermato governatore della Puglia. "In bocca al lupo e auguri di buon lavoro all’amico e collega Pierluigi Lopalco. La politica non è la mia strada ma sono felice quando una persona competente e onesta arriva a un ruolo di responsabilità", scrive Burioni.