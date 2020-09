Covid, in Lombardia 182 nuovi casi e 2 morti

Fotogramma

Sono 182 i nuovi casi positivi di Coronavirus registrati in Lombardia. Due i decessi. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-2) e non si registrano nuovi casi in provincia di Cremona. I tamponi effettuati in regione sono 14.808 per un totale complessivo che arriva a 1.968.107 tamponi. I guariti/dimessi sono 79.078 (+229), di cui 1.475 dimessi e 77.603 guariti in terapia intensiva: 34 (-2) i ricoverati non in terapia intensiva: 294 (+11). Il totale dei decessi, con le due nuove vittime di oggi sale a 16.925.

Più in dettaglio, sono 76 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in provincia di Milano, di cui 47 a Milano città. Questi i dati delle altre province diffusi da Regione Lombardia: Bergamo: 11; Brescia: 3; Como: 3; Cremona: 0; Lecco: 2; Lodi: 1; Mantova: 5; Monza e Brianza: 12; Pavia: 35; Sondrio: 2; Varese: 6.