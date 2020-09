Covid, 1392 nuovi casi e altri 14 morti

(Fotogramma)

Sono 1392 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Rispetto a ieri, sono segnalati altri 14 morti, che portano il totale a 35738 dall'inizio dell'emergenza.

Sono invece 410 i nuovi positivi, che fanno arrivare le persone che al momento hanno il coronavirus a 45.489 mentre sono 219.670 le persone che sono riuscite a sconfiggere il virus, 967 solo nelle ultime 24 ore. Aumentano anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono 7 più di ieri, e quelli nei reparti ospedalieri (+129). Al momento in Italia sono 2.604 le persone in ospedale con covid19 e 239 i pazienti nelle rianimazioni.

In Lombardia 182 contagi in 24 ore, sono 238 nel Lazio