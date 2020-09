"Gallina", "Non si permetta": scontro Corona-Berlinguer

"Non si permetta di dirmi gallina". Bianca Berlinguer replica in maniera perentoria a Mauro Corona, che alza la voce e perde le staffe nella sua consueta apparizione a Cartabianca su Raitre. "Se mi vuole qui tutta la stagione, mi fa dire le cose. Altrimenti la mando in malora e me ne vado. Da stasera la trasmissione se la conduce da sola, gallina!", dice lo scrittore e scultore, fermato dalla giornalista mentre cerca di fare riferimento esplicito ad un albergo. "Non posso accettare che lei diventi maleducato e sgradevole, insultandomi mentre conduco la trasmissione. Ci sono regole che anche lei deve rispettare, non si può fare pubblicità", dice Berlinguer. "Non dico più niente, tutto qui, arrivederci. Mi stia bene!", chiude Corona dopo aver completato il proprio intervento mentre Claudio Amendola, altro ospite in collegamento, assiste.