Gemonio, nel paese di Bossi il civico Lucchini sbaraglia Felli

(Fotogramma)

Un tempo era una delle 'capitali' politiche d'Italia, portata alla ribalta dal leader emergente della Lega Nord, Umberto Bossi. Oggi, Gemonio è soltanto un (ridente?) paesino in provincia di Varese molto vicino ai confini con la Svizzera, dove si è votato per l'elezione del sindaco. I 1.362 votanti su 2.335 elettori, con una affluenza pari al 58%, hanno riconfermato il primo cittadino uscente, il civico Samuel Lucchini che con la sua lista Impegno Civico ha ottenuto il 66,6% dei voti, esattamente il doppio rispetto a quelli presi dal suo unico rivale, Fabio Felli vicino al centrodestra, che con il movimento Insieme per Gemonio si è fermato al 33,4% dei voti. Qui, nel referendum costituzionale sul taglio al numero dei parlamentari, il Sì con il 67,4% si è imposto sul No a quota 32,4% dei voti. (di Enzo Bonaiuto)