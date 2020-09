Superenalotto, jackpot vola a 42,6 milioni

Fotogramma

Estratta la combinazione vincente di oggi del Superenalotto: 4, 15, 37, 48, 55, 69. Numero Jolly: 31. Numero Superstar: 56. Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi. Centrati invece tre '5', per una quota di 54.448 euro. Le schedine vincenti sono state giocate in un punto vendita di Canegrate (Milano), in un altro di Belvedere Marittimo (Cosenza) e in un altro ancora di Grotte (Agrigento). Il jackpot per il prossimo concorso a disposizione dei punti '6' è stimato in 42,6 milioni di euro.