Capua: "Insulti per mia presenza in tv". Burioni la 'consola'

"Il mercoledì mattina lo battezzo con gli insulti relativi alla mia presenza in tivvù. Li vorrei ritwittare tutti. Per protesta". Lo scrive su twitter Ilaria Capua, direttore dell'UF One Health Center, in riferimento alla sua partecipazione al programma 'DiMartedì' su La7. "Ne cito uno esemplare: 'Brutta tr... hai finito di dire stronzate'", scrive la scienziata denunciando una delle offese ricevute all'indomani della trasmissione e concludendo il post con una serie di hashtag: "#NonMiSeguite, #NonMiGuardate, #ParloAdAltri".

Tra i commenti al suo post vi è anche quello di Roberto Burioni: "Nei miei confronti alcuni dimostrano maggiore fantasia", scrive il noto virologo pubblicando l'insulto ricevuto: "Satanista criminale piddino".