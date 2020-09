Covid, in Lombardia 196 nuovi casi e nessun decesso

Foto Fotogramma

Nessun morto per Covid e 196 nuovi casi in Lombardia nelle ultime 24 ore. A renderlo noto è la Regione nel suo bollettino quotidiano, nel quale viene evidenziato l'alto numero di tamponi effettuati (22.805). Il totale dei guariti/dimessi è di 79.197 (+119). In terapia intensiva si trovano ancora 33 pazienti (-1), i ricoverati non in terapia intensiva sono 308 (+14). Zero casi nelle ultime 24 ore a Cremona, Lodi e Sondrio. Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 96 (di cui 71 a Milano città); Bergamo: 8; Brescia: 20; Como: 5; Cremona: 0; Lecco: 4; Lodi: 0; Mantova: 6; Monza e Brianza: 11; Pavia: 18; Sondrio: 0; Varese: 13.