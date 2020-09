Covid, Ricciardi: "Rigore per evitare Italia come Parigi"

Foto AFP

"Dobbiamo continuare sulla nostra strada di attenzione e rigore per evitare quello che sta succedendo in Francia, Spagna e Gran Bretagna". Così all'Adnkronos Salute Walter Ricciardi, docente di Igiene all'Università Cattolica e consulente del ministro della Salute Roberto Speranza per il coronavirus, dopo la notizia che il governo francese ha inserito diverse metropoli, tra cui Parigi, nella cosiddetta lista delle aree 'super rosse' o 'scarlatte' per la diffusione del coronavirus e i rischi di contagio.

Nella capitale francese l'incidenza del Covid-19 riguarda 204 abitanti ogni centomila. Nelle ultime 24 ore, in tutta la Francia sono stati registrati 10.008 nuovi casi e 68 persone sono decedute.