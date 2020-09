Duplice omicidio Lecce, lo sgomento della città

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Il sindaco di Lecce Carlo Salvemini "non commenta ma partecipa allo sgomento della città per questo tragico fatto e al dolore delle famiglie. Attendiamo il lavoro degli inquirenti". Si limita a queste poche parole il primo cittadino, parlando con l’Adnkronos, a proposito del duplice omicidio a coltellate, avvenuto lunedì sera in via Montello vicino alla Stazione ferroviaria, di Daniele De Santis, 33 anni, gestore di un B&b e arbitro di Lega Pro di calcio, e della sua compagna Eleonora Manta, 30enne, dipendente pubblico.

I loro corpi sono stati trovati attorniati da sangue sul pianerottolo e sulle scale del condominio. Ad agire sarebbe stata una sola persona. I vicini hanno sentito delle urla provenire dall’appartamento. Sulle indagini, svolte dai carabinieri e coordinate dalla Procura della Repubblica di Lecce, c'è stretto riserbo da parte degli investigatori.