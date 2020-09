Suarez, Corona: "Vergognoso, ora aspetto cose eclatanti"

Dal profilo Instagram di Fabrizio Corona

"Mi conoscete tutti: ho 46 anni, ho scontato più di 5 anni di galera e un anno e mezzo in comunità residenziale. Adesso sono da dieci mesi ai domiciliari e credo che quello che ho letto oggi su Suarez sia una delle cose più vergognose successe nell'ultimo periodo". Inizia così il videomessaggio pubblicato su Instagram da Fabrizio Corona sul caso dell'esame d'italiano sostenuto dal calciatore uruguaiano per ottenere la cittadinanza italiana.

"Credo che, se non ci saranno subito un'indagine o delle custodie cautelari, devo veramente pensare male -aggiunge l'ex fotografo dei vip-. E siccome sto cercando di seguire le regole, vorrei che le regole in questo paese valessero per tutti. Mi aspetto di leggere nei prossimi giorni qualcosa di eclatante perché è giusto punire tutti quanti, quando sbagliano, e non solo chi si può punire".