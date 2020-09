Suarez, spunta ipotesi corruzione

Foto Fotogramma

C’è anche il concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio tra i reati ipotizzati nell’inchiesta della Procura di Perugia nei confronti del rettore dell’Università per Stranieri di Perugia Giuliana Grego Bolli, indagata nell’inchiesta sulle presunte irregolarità nella prova di certificazione della lingua italiana, svolta il 17 settembre scorso, dal calciatore Luis Suarez per ottenere la cittadinanza. L’ipotesi di reato è contenuta nell’avviso di garanzia che le è stato inviato. Al rettore vengono contestati anche la rivelazione di segreti d'ufficio e falsità ideologica.