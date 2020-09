Il canonista: "Rinuncia Becciu a cardinalato? Un solo caso analogo con Pio XI"

(Fotogramma)

Per trovare un caso come quello del cardinale Becciu bisogna andare indietro nella storia: al ‘900, all’epoca del pontificato di Papa Pio XI che fece dimettere il cardinale francese Louis Bouyer. Lo ricorda all’Adnkronos don Davide Scito, docente di Diritto canonico alla Pontificia Università della Santa Croce. “In quel caso - osserva - fu per motivi dottrinali. In questo caso, in attesa di ulteriori notizie, si può presumere si tratti delle implicazioni legate all’affare del palazzo londinese”.

Per il canonista si tratta ad ogni modo di un caso emblematico che servirà come monito per tanti: “Ora si colpiscono anche i pesci grossi. Segno che non si salva nemmeno chi sta in alto. È un fatto positivo segno che Bergoglio sta rivoluzionando un mondo stantio”.