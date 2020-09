Consigliere Lega in scooter positivo a alcoltest: "Chiedo scusa"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Non ho problemi a chiedere scusa per quanto accaduto nella notte di lunedì scorso. Giacché non ne vado certo fiero". Così, in una nota, il vice presidente vicario del Consiglio Comunale di Firenze, Emanuele Cocollini (Lega), trovato lunedì sera positivo all'alcoltest dai carabinieri mentre viaggiava sul suo scooter.

"Mi preme però fare delle doverose precisazioni: non mi sono messo alla guida pensando di aver superato il limite consentito dalla legge. Ero molto stanco e provato dalla lunga maratona elettorale ed ero stato a cena con alcuni colleghi - racconta Cocollini - Sono stato fermato, com’è successo a tanti, per un normale controllo di routine, sottoposto all‘alcol test e mi è stata tolta la patente. Sono ancora in attesa delle notifica del provvedimento".

"Tengo inoltre a precisare che tutto ciò non è accaduto nell’esercizio delle mie funzioni istituzionali. E non accetto pertanto che su di un fatto personale si monti una speculazione politica - spiega Cocollini - Credo infatti che in politica la censura vada esercitata laddove un amministratore, nel pieno esercizio delle sue funzioni, commetta atti illeciti o immorali. Perché se salta la distinzione tra sfera pubblica e sfera privata rischiamo di trovarci al di fuori dello stato di diritto, col risultato d’imbarbarire ancora di più il dibattito politico".

"E a questo proposito - ricordo a tutti consiglieri e non - che le stesse leggi che stabiliscono i limiti stabiliscono le pene e fra queste non mi risulta che sia previsto il linciaggio - conclude Cocollini - Infine offro la mia disponibilità verso le associazioni che si occupano di vittime della strada. E non mi fermo alle scuse, ma do a loro la garanzia ad impegnarmi, anche attraverso il mio ruolo politico, affinché l'attenzione sul tema sia la più elevata possibile".