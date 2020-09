Coronavirus, morto 33enne: è vittima più giovane in Sardegna

Immagine di repertorio (Fotogramma)

E' stato proclamato per oggi, dal sindaco Luca Pilia, il lutto cittadino a Isili, centro della provincia Sud Sardegna, dove ieri è morto per Covid-19 un giovane di 33 anni. Era in isolamento domiciliare perché risultato positivo al tampone, ma ieri le sue condizioni sono peggiorate e si è reso necessario il ricovero. Mentre lo portavano in ospedale, al Santissimi Trinità di Cagliari, è avvenuto il decesso. Il giovane, lavorava come operatore socio sanitario in un istituto di Isili, è la vittima più giovane del Coronavirus in Sardegna.