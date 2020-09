Omicidio Cerciello, Natale Hjorth chiede domiciliari

Foto Fotogramma

Roma, 24 set. (Adnkronos) (Asc-Dan/Adnkronos)

Ha chiesto i domiciliari Gabriel Natale Hjorth, in carcere con l’altro giovane americano Finnegan Lee Elder per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso a coltellate il 26 luglio dello scorso anno a Roma. Nell’istanza, Natale, detenuto a Regina Coeli, tramite i suoi difensori, chiede di essere trasferito nella casa di Fregene, litorale nord della Capitale, dove vivono i suoi nonni.

La richiesta per la modifica della misura cautelare, "eventualmente corredata dall’applicazione" del braccialetto elettronico, è stata inviata alla prima corte d’assise che dovrà adesso esprimersi. Secondo i difensori, le esigenze cautelari possono ritenersi "notevolmente scemate o comunque di tale da poter essere soddisfatte" con i domiciliari. Per gli avvocati di Natale, non sussistono inoltre il pericolo di fuga e di reiterazione del reato.