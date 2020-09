Foto Fotogramma

Monsignor Dario Viganò, in quarantena per avere contratto il coronavirus, ha appena appreso delle dimissioni del cardinale Angelo Becciu, che ha rinunciato anche al cardinalato. “Mi dispiace tanto - dice don Viganò all’Adnkronos - Non conosco ancora i motivi ma auguro a Becciu ogni bene possibile e pregherò per lui”.