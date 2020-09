15 anni dalla morte di Aldrovandi, la mamma: "Non dimenticate mio figlio"

"Non dimenticate Federico Aldrovandi". Poche parole ma incisive quelle affidate a un tweet da parte di Patrizia Moretti, la mamma di Federico Aldrovandi, il diciottenne morto il 25 settembre del 2005 a Ferrara durante un controllo di polizia.

Sono passati 15 anni dalla morte di Federico: un omaggio, in forma di video, arriva anche dalla Curva Ovest Ferrara e la famiglia si commuove e ringrazia. "25-9-2005 / 25-9-2020 A distanza di 15 anni la tua memoria è viva più che mai e il tuo volto è un mattone portante di una fortezza fatta di civiltà, giustizia e amore che deve proteggere la nostra città, come per secoli lo ha fatto la nostra cinta muraria. Aldro Vive!", scrive la Curva Ovest di Ferrara pubblicando il video-omaggio su facebook.

"Meravigliosi. Un dono speciale per Federico nel giorno che rimarrà per sempre il più orribile della mia vita, della nostra vita. Grazie Curva Ovest. Vi amo. Vi amiamo", commenta a sua volta la famiglia Aldrovandi.