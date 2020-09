Covid Lazio: "Se curva sale, ipotesi obbligo mascherine all'aperto"

Afp

"Ci aspettavamo una ripresa dei casi. Purtroppo ci sono tanti asintomatici in circolazione. Se la curva salirà ancora, c'è l'ipotesi di mascherine obbligatorie all'aperto". Lo afferma l'assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, sul 'Messaggero' spiegando che "è una misura classica che è già stata messa in atto in altre capitali europee quando sono aumentati i casi in modo esponenziale, penso per esempio a Parigi".

A fare la differenza sarà l'indice Rt, che per il momento è ancora sotto il valore di 1, per la precisione ieri era pari a 0,85. "Occorre - sottolinea - ripristinare immediatamente comportamenti responsabili se vogliamo evitare chiusure generalizzate".