Fotogramma

"Ci sarà una comunicazione dell’avvocato". Antonino Becciu, fratello del cardinale Angelo Becciu che ieri si è dimesso dal cardinalato e dalla Congregazione per le Cause dei Santi, rappresentante legale della Cooperativa Spes di Ozieri, interpellato dall’Adnkronos si limita a riferire che sarà l’avvocato a parlare per la famiglia.