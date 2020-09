Feltri: "Berlusconi? Già è un miracolo che sia vivo"

Salvini? "Ultimamente non ho capito le sue mosse. Il mojito? Ognuno beve quello che vuole, se ce la pigliamo per queste cose siamo veramente rimasti all'oratorio del 1952. La citofonata? Quella è una cazzata. Ma il problema è che la Lega ha fatto un errore grandissimo, lo ha fatto Salvini: rimango dell'idea che la sua decisione di abbandonare il governo sia stata un'idiozia, a meno che non fosse sicuro che si potesse tornare a votare. Ma solo un illuso poteva pensare una cosa simile, quindi Salvini se l'è presa in saccoccia, e se la tenga". Ieri sera, nel corso di 'Piazzapulita' su La7, Luca Bertazzoni ha intervistato il direttore editoriale di 'Libero' Vittorio Feltri sui risultati delle elezioni regionali.

Meloni? "Io la stimo molto - continua Feltri - perché è partita da una formazione da 1,3%, quindi da niente come un Renzi qualsiasi, e nel giro di pochi anni è riuscita ad arrivare a livelli importanti. Berlusconi? Credo che sia già un miracolo che sia vivo, e ne sono contento". E su Europa e sovranismo, "uscire dall'Euro non sarebbe una cattiva idea - spiega -, però sta di fatto che l'Europa c'è, noi in Europa ci siamo, fintanto che siamo dobbiamo attenerci alle regole. Non farlo significa essere imbecilli, e siccome gli imbecilli non mancano vedo tanti tentativi di disubbidire all'Europa. Se vogliamo disubbidire del tutto ne usciamo, poi sono affari nostri". Fischiano un po' le orecchie a Salvini? "Non lo so, io dico una cosa logica. Non credo di dire delle cose strane. Anche i sovranisti continuano a rompere i coglioni, ma poi - conclude - rimangono lì...".