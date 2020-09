Ilaria Cucchi: "Rispetto per Arma ma lupo non perde vizio"

(Fotogramma)

“Ho sempre nutrito e continuo a nutrire profondo rispetto per L’Arma dei Carabinieri. Ritengo lo meriti assolutamente. Oggi però, di fronte ai nuovi fatti, alzo le braccia. Abbiamo un Cucchi Quater. Il lupo perde il pelo ma non il vizio”. Lo scrive su Fb la sorella di Stefano Cucchi, Ilaria, commentando le parole del pm Giovanni Musarò che oggi in aula ha denunciato come stia proseguendo l’inquinamento delle prove nell’ambito del processo sui depistaggi.