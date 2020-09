Migranti, Alarm Phone: "115 in pericolo al largo della Libia"

Alarm Phone /Twitter

"115 vite in pericolo al largo della Libia. Questa notte ci ha chiamati una barca in acque internazionali. La situazione era disperata, il meteo pericoloso. Abbiamo allertato le autorità alle 00.51. Alle 5 abbiamo perso contatti e non c’erano soccorsi in vista. Soccorrete". Lo scrive su Twitter Alarm Phone.