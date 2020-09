Precipita dal secondo piano dell'hotel, morto 13enne

Fotogramma

Un tredicenne è morto sul colpo questa mattina a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini, dopo essere precipitato dal secondo piano di un albergo che ha dato l'allarme. Inutili i soccorsi dell'ambulanza del 118. Sul posto la polizia municipale e i carabinieri di Bellaria. Al momento si esclude la responsabilità di altre persone ma gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto sono in corso.