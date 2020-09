Studentessa Istituto Socrate Roma: "Mi vesto come voglio, uomini non violentate"

(Fotogramma)

"Io mi vesto come voglio, dobbiamo dire e far capire agli uomini che non devono aggredire o violentate". Lo ha detto una studentessa dell’Istituto Socrate protagonista nei giorni scorsi di una polemica per come la vicepreside aveva ripreso alcune ragazze recatesi a scuola con abiti ‘succinti’. "Io devo essere di vestirmi e di indossare la minigonna, la indosso, e non devo dovermi preoccupare: basta uomini violenti", ha aggiunto la studentessa.