Suarez, Chiappero: "Juve estranea ai fatti, verità alterata"

dall'inviata Silvia Mancinelli

"Abbiamo ascoltato le domande dei pm, pensiamo di aver contribuito in maniera positiva alla ricostruzione dei fatti nella nostra veste di testimoni, ci è servita per ribadire la trasparenza del nostro operato professionale in un clima assolutamente sereno e costruttivo". Sono le parole dell'avvocato Luigi Chiappero, che con la collega Maria Turco è stato ascoltato nell'ambito dell'inchiesta sull'esame sostenuto dal calciatore Luis Suarez all'università di Perugia. "Aspettavamo con ansia l'occasione per riferire in merito ai fatti, come si è dimostrato -stavolta come in tante altre occasioni- la verità viene spesso alterata, tagliata, ricostruita. E viene spesso restituita in un racconto che serve più al lettore ma che non è la verità. La Juve è estranea a qualsiasi addebito? Certo".