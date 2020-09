Suarez, legale Juventus in procura

Afp

Sono entrati un'ora fa in procura a Perugia, convocati come persone informate sui fatti, l'avvocato della Juventus Luigi Chiappero e la collega Maria Turco insieme a un’altra donna, presumibilmente una assistente. La legale torinese dello studio Chiusano ha nei giorni scorsi chiarito in una nota la sua posizione dopo le intercettazioni che la riguardano, negando qualsiasi trattativa per aggirare la regolare procedura d’esame di Luis Suarez.