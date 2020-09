Violenza di gruppo su minore, catturato latitante in Romania

Un 33enne rumeno è stato arrestato questa mattina dalla polizia romena, nei pressi di Calnau, piccolo centro della regione della Muntenia. L’uomo era ricercato in Italia per la violenza sessuale perpetrata nel febbraio 2019 a danno di una connazionale minorenne, unitamente ad altri due cittadini rumeni, dei quali uno si trova già detenuto in madrepatria per altre vicende giudiziarie. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, la sera del 7 febbraio 2019 la giovane si trovava a Reggio Calabria presso l’abitazione di alcuni connazionali, insieme ad un’amica. Durante la serata tre uomini, tra i quali il 33 enne, conducevano in auto la ragazza, con una scusa, in una località costiera del capoluogo, dove poi l'hanno violentata. Solo il giorno successivo la giovane, minacciata anche con una pistola perché tenesse per sé la violenza e ancora in stato di choc, ha raccontato la violenza subìta ai propri genitori, che si sono rivolti ai Carabinieri per denunciare l’accaduto.

A seguito delle indagini svolte dai militari dell’Arma, sotto la direzione dei Pubblici ministeri Nicola De Caria e Marika Mastrapasqua e del procuratore aggiunto Gerardo Dominijanni della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, diretta da Giovanni Bombardieri, sono stati raccolti elementi che hanno portato all’emissione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte del Gip del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di del 33enne e dei due complici.

Le ricerche dell’uomo, di cui nel frattempo era stata accertata la fuga all’estero, hanno indotto l’Autorità Giudiziaria a emettere un Mandato d’arresto europeo. Le ricerche si sono concluse con l’odierno rintraccio, propiziato dalle indicazione fornite dai Carabinieri della Compagnia di Palmi, con il supporto del Servizio per la Cooperazione internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale. Quello di oggi non è il primo latitante individuato recentemente all’estero dai Carabinieri della Compagnia di Palmi che già, lo scorso aprile, erano stati determinanti nella cattura, in Germania, di Santo Polistena.