"Assassino si costituisca", i funerali dell'arbitro ucciso con la fidanzata

Fotogramma

Ha chiesto all'assassino "di costituirsi" l'arcivescovo di Lecce, monsignor Domenico Seccia, durante l'omelia pronunciata alla messa per i funerali di Daniele De Santis, 33 anni, gestore di un Bed & Breakfast e arbitro di Lega Pro ucciso lunedì sera in un appartamento di via Montello a Lecce insieme alla sua fidanzata, Eleonora Manta, 30 anni. Le esequie di quest'ultima si terranno nel pomeriggio nel comune di cui era originaria, Seclì, in provincia alle 16, nella piazza San Paolo. A quelle di De Santis, celebrate nel Duomo di Lecce, hanno assistito molti giovani arbitri, oltre che amici e familiari. Come ha rivelato l'autopsia l'assassino si è accanito sui due fidanzati con decine di coltellate, prima di abbandonare l'appartamento di via Montello. "La vigliaccheria di chi non si manifesta si spenga", ha aggiunto Monsignor Seccia.