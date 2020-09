Burioni contro Barillari: "Bugie pericolosissime su vaccini"

(Fotogramma)

"Non è concepibile che, in un momento cruciale come quello che stiamo vivendo, figure istituzionali propagandino bugie platealmente insensate pericolosissime per la sicurezza della nostra comunità. Lo abbiamo tollerato per i vaccini, non possiamo permettercelo per Covid-19". Lo scrive su Twitter il virologo dell'Università San Raffaele di Milano, Roberto Burioni, postando un tweet del consigliere della Regione Lazio Davide Barillari, in cui parla di un "problema interferenza virale con il vaccino antinfluenzale e il Covid 19, favorendo paradossalmente i contagi".