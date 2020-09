Poliziotti soccorrono anziana, era scomparsa dal 2017

(Fotogramma)

Soccorsa dagli agenti della Polizia di Stato una donna che dal 2017 risultava fra le persone scomparse. E' successo a Roma dove gli agenti del commissariato Villa Glori hanno notato l'anziana che appoggiandosi ad un bastone e con evidenti ferite alle gambe, cercava, con estrema difficoltà di attraversare la strada in Lungotevere delle Navi.

I poliziotti, dopo aver fermato il traffico e assistito la donna fino all’arrivo del 118 che l’ha trasportata in ospedale per le necessarie cure, non l’hanno abbandonata. Infatti, in fase di dimissioni anche al fine di verificarne l’identità, visto che la donna non aveva fornito generalità, sono tornati a prenderla e l’hanno accompagnata in commissariato per i successivi accertamenti. Hanno così scoperto, dopo averle offerto tè caldo, acqua e merendine, che la signora risultava fra le persone scomparse dal 2017.

L'anziana ha detto di non voler parlare con i familiari, nel frattempo avvisati del ritrovamento, e così i poliziotti, anche grazie al sostegno della Sala Operativa del Comune di Roma le hanno trovato una sistemazione in una struttura assistenziale.