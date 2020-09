Tenta di rapinare e palpeggia 89enne: arrestato

Ha tentato di rapinare e ha molestato un'anziana di 89 anni a Medolago, in provincia di Bergamo, ma è stato fermato dai carabinieri. L'uomo, un cittadino marocchino di 38 anni, in due occasioni, il 13 e il 20 settembre scorsi, ha tentato di rapinare la donna in strada e l'ha palpeggiata, procurandole anche lesioni. I militari lo hanno identificato e rintracciato a Solza, nella Bergamasca, e lo hanno fermato. L'uomo è stato portato nel carcere di Bergamo.