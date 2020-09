Tromba d'aria nel Livornese, ferite 8 persone a Rosignano

Fotogramma

Una tromba d'aria, la notte scorsa, ha colpito la zona del Lillatro e dei Palazzoni a Rosignano Solvay (Livorno). Sette abitazioni, diverse auto e alcune strutture, tra cui la tensostruttura e il ristorante del Circolo Canottieri Solvay, hanno subito gravi danni, con delle strade bloccate a causa della caduta di pini (oltre alle vie della zona, Via Aurelia è rimasta chiusa in direzione sud). Sono rimaste ferite otto persone: due si trovano all'ospedale di Livorno, quattro all'ospedale di Cecina e due, in stato di choc, sono state trattate sul luogo dell'incidente dai sanitari del 118. Il bilancio è stato fatto dal sindaco di Rosignano Marittimo, Daniele Donati. E' stato aperto nella palestra del Lillatro il Centro Operativo Comunale, per gestire la situazione e coordinare gli interventi. Sempre nella palestra, sono state accolte le persone rimaste sfollate.

"Attualmente, la situazione è stabile e sotto controllo, le persone sono state messe in sicurezza e le strade sono state liberate", ha detto il sindaco. In seguito al censimento dei danni, stamani saranno effettuate la messa in sicurezza e le coperture provvisorie sugli edifici, da parte dei vigili del fuoco.

Il sindaco per tutta la notte ha fatto un sopralluogo insieme ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco di Cecina e di Livorno, di Croce Rossa Italiana - Comitato di Rosignano, Pubblica Assistenza e Mutuo Soccorso Rosignano Marittimo, Misericordia Gabbro, Misericordia San Pietro In Palazzi Odv, Svs Pubblica Assistenza di Livorno, Pubblica Assistenza Collesalvetti, della Polizia Municipale e della Protezione Civile del nostro Comune (Centro Intercomunale Bassa Val di Cecina).