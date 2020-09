Bassetti: "Covid ha faccia diversa"

(Fotogramma)

"Non abbiamo mai smesso di vedere i malati, ma ora vediamo malati diversi rispetto a marzo e ad aprile. Siamo più bravi a intercettarli e vediamo una faccia diversa del covid. Il mondo medico ha imparato a gestire quest’infezione". Sono le parole del professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, a Non è l'arena.

"Vedremo ancora casi nel 2020 e nel 2021, magari anche dopo, ma dobbiamo affrontare la situazione in maniera diversa. Non si ottiene il risultato dicendo alla gente che muore se non mette la mascherina. E’ una malattia molto contagiosa, dobbiamo evitare che si creino focolai. Ma non si fa informazione dicendo che soccombiamo, come dicono alcuni colleghi", aggiunge.