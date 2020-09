Coronavirus, 1.766 nuovi casi e 17 morti

Sono 1.766 i nuovi casi e 17 le persone morte con coronavirus nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dai dati forniti dal ministero della Salute e pubblicati sul sito della protezione civile. Attualmente sono in rianimazione 254 persone (7 in più di ieri) e 2.846 sono ricoverate in ospedale (100 in più di ieri).

Tra le regioni in cui si contano nuovi casi, al primo posto c'è la Campania (245), seguono Lombardia (216), Lazio (181) e Sardegna (139).

Sono 1.025 i nuovi positivi al coronavirus e 724 le persone guarite nelle ultime 24 ore a fronte però di 87.714 tamponi eseguiti, quasi 20mila in meno di quelli di ieri. Il totale degli attualmente positivi al Sars-Cov-2 è di 49.618 mentre dall'inizio dell'emergenza 224.4172 persone sono guarite. Dall'inizio dell'emergenz, il totale dei contagiati è di 309.870 mentre le vittime sono 35.835.