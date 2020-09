Ippolito: "Dobbiamo capire che tutti noi possiamo essere infetti"

(Afp)

“Il mondo è sotto scacco, i Paesi vicini a noi anche, l’Italia molto meno ma l’aumento dei ricoverati e delle terapie intensive indica che il virus non è andato via, continua a circolare. Dobbiamo essere molto attenti perché possiamo avere un autunno come la scorsa primavera". Lo ha detto Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive (INMI) 'Lazzaro Spallanzani' a Mezz’ora in più su Rai Tre.

"C'è il fattore climatico - ha aggiunto - la difficoltà di riconoscere i virus con sintomi respiratori, che nel caso del coronavirus sono molto gravi. Più teniamo vuote le rianimazioni e meglio sarà - ha aggiunto Ippolito - e per fare questo dobbiamo essere coscienti che tutti noi possiamo essere infetti".