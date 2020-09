Vaticano, per società fratello Becciu Angel's 36mila euro di utile in 11 mesi

(Foto Fotogramma)

La Angel's, la srl amministrata da Mario Becciu, fratello di Angelo, che ha rinunciato ai diritti connessi al cardinalato, ha realizzato nei primi undici mesi di attività un utile di circa 36mila euro. Secondo documenti di cui l'Adnkronos ha copia, tra il 7 dicembre 2018 e il 31 ottobre 2019 la società, che produce e vende birre artigianali e che ha sede in via Ignazio Ciampi, una traversa della Nomentana, a Roma, ha registrato ricavi per 729.503 euro, sostenendo costi per 693.656 euro, con un utile di 35.847 euro.

La Angel's, insomma, è un'impresa piccola, ma appare in buona salute. Il business plan consolidato, su un orizzonte di cinque anni, stima ricavi netti in crescita da 2,3 mln nel primo anno a 4,25 mln nel quinto, con un risultato in crescita da 306.414 euro a 1,36 mln, rispettivamente. La Angel's è finita sotto i riflettori per aver siglato un accordo, nel novembre del 2019, con la Fondazione Caritas, che riguardava la commercializzazione della birra Pollicina, prodotta a partire dal pane secco.

Si tratta di un metodo di produzione che permette di riutilizzare cibo, il pane avanzato, che altrimenti finirebbe in discarica. Con l'accordo, che è finito sotto la lente degli inquirenti, la Fondazione Caritas autorizzava la società a utilizzare il suo marchio sulle bottiglie e sui fusti della Pollicina; la Angel's, in cambio, si impegnava a trasferire alla Fondazione almeno il 5% dei ricavi dalla vendita della 'bionda'. I conti disponibili, in ogni caso, non autorizzano a trarre la conclusione che la società avrebbe beneficiato dell'accordo con la Fondazione Caritas, poiché quest'ultimo porta la data del 18 novembre 2019, mentre i numeri disponibili si fermano 18 giorni prima, il 31 ottobre 2019.