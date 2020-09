Arbitro e fidanzata uccisi a Lecce, arrestato un 21enne

C'è un arresto nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Daniele De Santis, 33 anni, arbitro, ed Eleonora Manta, 30 anni, impiegata Inps, la coppia uccisa la sera del 21 settembre scorso in un appartamento di via Montello a Lecce. Si tratta di un 21enne di Casarano. Il procuratore ha parlato di "uno studente in scienze infermieristiche", aggiungendo che "il movente è l'unica cosa ricostruita parzialmente". "Ci auguriamo che ci sia una confessione" ha detto durante la conferenza stampa.