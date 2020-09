Fondi Lega, procura di Milano chiede aiuto a Bankitalia

Fotogramma

La procura di Milano chiede aiuto ancora alla Banca d'Italia: è stato dato mandato di svolgere nuove analisi su conti che gli inquirenti ritengono utili ai fini dell'indagine sulla Lombardia Film Commission tra cui quello dell'indagato Francesco Baracchetti e di altri imprenditori. L'idea dell'aggiunto Eugenio Fusco e del pm Stefano Civardi è di ricostruire i passaggi di denaro che potrebbero ricondurre a personaggi vicino alla Lega. Una tela su cui verrà riascoltato, venerdì prossimo 2 ottobre, Luca Sostegni finito in manette con l'accusa di peculato nei confronti della Regione Lombardia per la compravendita di un capannone a Cormano che sarebbe stato venduto a un prezzo gonfiato. Un capitolo dell'inchiesta - definita "solida" dagli inquirenti - che sta portando a nuovi sviluppi - "è destinata ad allargarsi" è l'idea di chi lavora alle indagini - e che si ricollega alla ricerca dei 49 milioni di euro della Lega su cui indaga la procura di Genova. Proprio tra i magistrati liguri e quelli milanesi è in programma, salvo rinvii, un incontro la prossima settimana. Domani, invece, è in agenda il Riesame per Alberto Di Rubba, ex presidente di Lombardia Film Commission e direttore amminisitrativo della Lega al Senato, e Andrea Manzoni revisore dei conti del Carroccio alla Camera, accusati di peculato e turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente.

Entrambi sono ai domiciliari e non hanno mai risposto alle domande dei pm. Chi ha scelto un'altra linea difensiva è invece il terzo commercialista vicino al Carroccio, Michele Scillieri il cui interrogatorio lo scorso 18 settembre ha riempito 214 pagine di verbale. Tra le risposte "ci sono delle cose buone, c'è una perla, un passaggio interessante", spiega una fonte, che spiegherebbe il ruolo dei tre commercialisti e che potrebbe essere ulteriormente approfondito nel caso in cui Scillieri dovesse farsi risentire.