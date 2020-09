Maestre positive, chiuse 5 sezioni materna a Roma

Fotogramma

Positive a Covid-19 due maestre della Scuola dell'infanzia comunale Zandonai, a Vigna Clara, Roma Nord, a pochi giorni dalla riapertura. Immediatamente è stata disposta la chiusura di 5 sezioni (A-B-C-D-G) fino al 9 ottobre 2020, "fatte salve ulteriori decisioni dell'Asl territorialmente competente", si legge sul sito del Comune capitolino.

Le famiglie degli alunni iscritti alle sezioni interessate, sono state avvisate telefonicamente ieri pomeriggio. I piccoli dovranno restare a casa in quarantena. Tutti i locali della materna, che ha riaperto il 24 settembre, sono stati sanificati e, dunque, le sezioni non coinvolte (E-F-H) oggi sono state riaperte. Nei giorni scorsi, alla Zandonai, che fa parte dell’Istituto Goffredo Petrassi, si era già verificato un caso di Covid, una maestra risultata positiva. La classe è stata chiusa e sanificata; i bimbi sono stati sottoposti a tampone, con esito negativo per tutti.