Migranti, a settembre 6 naufragi e 200 morti. Casarini: "Dobbiamo tornare in mare"

(Afp)

Quasi 200 morti soltanto negli ultimi 6 naufragi avvenuti a settembre al largo della Libia e centinaia di segnalazioni che arrivano ogni giorno alle Ong. Una situazione drammatica delineata nel bilancio del rapporto - curato da Alarm Phone - di Mediterranea Saving Humans sui naufragi dell'ultimo mese.

"Un rapporto agghiacciante, con foto di alcune vittime degli ultimi naufragi. Lo abbiamo inviato anche a Conte, Lamorgese, De Micheli e Guerini. A Conte perché è il capo del Governo, alla Lamorgese perché ha i rapporti con i libici, a De Micheli perché Guardia Costiera e a Guerini perché ministro della Difesa", dice all'Adnkronos Luca Casarini, capo missione a bordo della nave di soccorso italiana Mare Jonio, commentando il rapporto.

"Quella a cui assistiamo è una strage infinita - commenta Casarini - Non sono vittime del mare, queste donne, uomini e bambini, ma delle scelte politiche dei governi europei che li hanno messi in quella condizione. Per loro dobbiamo tornare in mare. Costi quel che costi".

"Tra il 14 e il 25 settembre - si legge nel rapporto - Alarm Phone ha ricevuto centinaia di segnalazioni da persone che si trovavano in pericolo in mare. Mentre alcune, che si erano messe in contatto con noi sono state salvate dalla nave Alan Kurdi, molte altre non sono riuscite a raggiungere l’Europa, ma sono state respinte in Libia e quindi alla guerra e alla tortura da cui tentavano di fuggire a rischio della vita. Nel giro di pochi giorni sono morte al largo della costa libica più di 190 persone. Il 14 settembre si è registrata la morte di 22 persone dopo un naufragio al largo della Libia, il 18 settembre sono scomparse almeno 20 persone e si teme che siano morte a seguito di un naufragio al largo di Zawiya. E così nei giorni successivi e nei successivi disastri avvenuti in mare".