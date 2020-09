Pisa, trovato cadavere sull'Arno: coltellate sul corpo

Fotogramma /Ipa

Il cadavere di un uomo è stato trovato nella tarda mattinata di ieri in aperta campagna, a pochi passi dall'argine dell'Arno, a Pisa, da un passante che ha poi chiamato il 112. Vestito, ma senza documenti tanto che ad oggi non è stato possibile dare un nome al corpo, la vittima era in posizione supina. Diverse le ferite, presumibilmente coltellate, notate dai carabinieri della Compagnia di San Miniato sul posto per i rilievi e attualmente impegnati nelle indagini. In attesa dei primi accertamenti disposti sul cadavere, l'ipotesi più accreditata è quella dell'omicidio.