Velletri, morto 15enne che si era dato fuoco

(Fotogramma)

E' morto il 15enne, che si era dato fuoco nel cortile di casa in via Fontana Parata, a Velletri. Il ragazzo, da subito gravissimo, era ricoverato al Policlinico Gemelli. Il giovane, di origini romene, era in ospedale dal 25 settembre scorso con ustioni sull'80% del corpo. Il 15enne era sceso nel cortile della sua casa a Velletri intorno alle 8 di mattina e, dopo essersi cosparso di benzina, si era dato fuoco. In quel momento il padre era rientrato a casa per portare il ragazzo a scuola e aveva tentato di spegnere le fiamme per salvarlo. Anche il padre era rimasto ustionato a mani e piedi ed era stato ricoverato al Sant'Eugenio.